El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició un procedimiento de sumario administrativo contra Naturgy San Juan S.A. luego de los cortes y afectaciones registrados en el servicio eléctrico tras la tormenta de viento ocurrida el viernes 26 de septiembre.

Según informó el organismo, el temporal ocasionó daños en la infraestructura de distribución y afectó la continuidad y calidad del abastecimiento de electricidad en distintos puntos de la provincia.

Desde el inicio del fenómeno, el EPRE realizó un seguimiento en informes horarios sobre la evolución de las tareas de seguridad pública y de restitución del servicio por parte de la distribuidora.

El registro del 9 de septiembre a las 13:30 indicó que 237 suministros permanecían afectados, lo que representó el 0,092 % del total.

“El sumario administrativo está orientado a precisar la eventual existencia de incumplimientos a las previsiones legales, contractuales y reglamentarias vigentes”, detallaron desde el ente regulador.

Una vez concluida la etapa de instrucción, y garantizado el derecho de defensa de Naturgy, se aplicarán las sanciones previstas en el contrato de concesión en caso de comprobarse las faltas.