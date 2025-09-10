Él era Diego, el joven que murió al estrellarse contra un patrullero

El pasado martes 9 de septiembre comenzó con una tragedia vial en San Juan. Durante la madrugada un muchacho de 25 años chocó de frente contra un patrullero y sufrió lesiones tan graves que en cuestión de horas murió en el hospital Rawson.

La víctima es Diego Maximiliano Tejada, un sanjuanino que guiaba una motocicleta de la marca Benelli por la Avenida Libertador. El hecho se dio alrededor de las 04:45 cuando, al llegar a la intersección con la calle Ramón Salinas, chocó contra la puerta del conductor de un patrullero que intentaba girar hacia el sur.

Como resultado tanto Diego como su acompañante, Valentina Gómez de 23 años, salieron despedidos del vehículo y se golpearon contra el asfalto. Ambos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital Rawson donde confirmaron que la muchacha sólo sufrió una fractura de fémur.

Sin embargo, Tejada presentaba lesiones realmente graves que lamentablemente derivaron en su fallecimiento pasadas las 09:00. En redes sociales comenzaron a publicar múltiples fotos de su rostro para despedirlo y lamentar su pérdida. Por ejemplo desde la cervecería Ancestral comunicaron que el pasado martes no abrirían sus puertas ya que Diego formaba parte de su staff.