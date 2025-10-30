El último miércoles Rivadavia amaneció con una triste noticia: la muerte de Héctor Orlando Pastrán, un trabajador de 59 años que se desempeñaba como sereno en una empresa pasera de la zona. El hombre fue hallado sin vida en el interior del predio, ubicado en las calles Comercio y 9 de Julio, durante las primeras horas de la mañana. Luego de varias horas se conocieron más detalles del fallecimiento y del hombre.

El hallazgo fue realizado por un compañero de trabajo, quien dio aviso inmediato a la Policía. Personal de la Comisaría 38° acudió al lugar, y poco después se presentó la UFI de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Sebastián Gómez y su ayudante Maximiliano Gerarduzzi, para dirigir las actuaciones correspondientes.

En un primer momento, la escena generó preocupación por la posibilidad de un hecho violento. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad descartó esa hipótesis: las imágenes mostraron que Pastrán se desplomó repentinamente, sin intervención de terceros. De todos modos, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Anatomía Patológica para realizar la autopsia que determine la causa exacta del deceso.

Según contaron sus compañeros, el hombre padecía hipertensión y trombosis, afecciones que podrían haber estado relacionadas con su muerte.

La noticia provocó un profundo pesar entre los vecinos y amigos de Pastrán, quienes lo recordaron en redes sociales como una persona “trabajadora, amable y querida por todos”. “Excelente vecino y amigo de la familia”, “fuerza a la familia, que descanse en paz”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron la conmoción y el afecto de una comunidad que lo conocía desde hace años.