En horas de la tarde del pasado sábado 20 de septiembre se produjo una tragedia vial en San Juan, ocasionada por el viento Zonda. Un ciclista que recorría la Ruta del Sol murió luego de sufrir una grave caída. Posteriormente, la víctima fue identificada.

Quien perdió la vida en dicho siniestro fue Sergio Osvaldo Cattaneo, un hombre de 61 años que era aficionado al ciclismo. Él estaba recorriendo en su rodado de color azul la Ruta 60, hasta que llegó a inmediaciones del dique de Ullum.

En ese momento, una fuerte ráfaga de viento Zonda ocasionó que Cattaneo perdiera el control. De esta forma cayó de costado con tanta mala fortuna que su cráneo terminó impactando directamente contra una estructura de cemento que hay en ese lugar.

El golpe fue tan fuerte que los profesionales de la salud que llegaron al lugar no pudieron hacer nada para asistirlo: el ciclista había fallecido de forma instantánea. En sus redes sociales se puede ver la pasión que sentía por el ciclismo, ya que todas sus fotografías desde hace años están relacionadas con el tema. En todas sus publicaciones aparecía con su casco y lentes de sol, arriba de su compañera de ruta.