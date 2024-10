El ex funcionario sanjuanino que quiere conquistar Gran Hermano

Fue funcionario hasta diciembre. Pero ahora va por su objetivo que es entrar a Gran Hermano. Esta es la historia de Daniel Paredes (30), un ex candidato a concejal sanjuanino que busca ingresar a ‘la casa más famosa del país’, como dice el slogan del reality.

Daniel fue hasta el 10 de diciembre el Director de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos de la Municipalidad de Sarmiento, en la intendencia de Mario ‘Cacho’ Martín. Y además fue candidato a concejal, en la 5ta ubicación, en la lista que llevaba David Mortensen para ser intendente, en la subagrupación San Juan por Todos del uñaquismo.

‘El año pasado por cuestiones de trabajo y responsabilidades no me presenté y este año como no tenía esos cargos, me permitía hacer algo por mí mismo, que era participar de este juego’, contó a Diario 13 el mediagüino y agregó: ‘estaba enfocado en eso, mi prioridad pasaba por cumplir mi responsabilidad, hacer lo que me gusta que es política y estaba muy enfocado en eso. Además, fui candidato en la última elección y como que no estaba para dedicarme a esto. Y este año, después del 10 de diciembre se liberó todo eso y quedé más disponible’.

Daniel contó que este es el tercer Gran Hermano que ve y por razones personales explicadas anteriormente, miedos e inseguridades no se había presentado y recién lo hace en esta edición. Es que el sanjuanino ya buscó por dos vías llegar al programa del canal de las pelotas. La primera fue presentando un video en el que se describió y solicitó ingresar al juego. Y la segunda opción fue yendo a Córdoba al casting presencial, algo que tuvo lugar esta semana.

‘Era una deuda que tenía pendiente porque antes el trabajo era 24/7 en la gestión pública’, explicó el sarmientino.

Acerca del objetivo de participar en GH explicó que ‘no es la fama, sino participar del juego. Me gustaría jugar el juego, no ser famoso, no voy con esa intención, obviamente eso puede llevar a que uno tenga cierto grado de popularidad y después desempeñarse en eso. No me considero ninguna persona con algún talento artístico. Mi principal motivador es el juego, la estrategia y ganar porque me interesa el premio económico’.

Si bien no se conoce cuál es el premio para la próxima edición, se presume que será superador a la última edición.

‘No se si me considero un estratega, pero siento que la política da muchas herramientas en cuanto a decisiones, la frialdad de poder elegir que caminos tomar o tener esto de poder observar y tener otro panorama. La política te enseña mucho de eso a ver qué es lo que quiere el público, qué le gustaría y como que esas herramientas en esta formación política que he tenido de los últimos años que me he dedicado a esto, como que me hace tener herramientas para defenderme dentro del juego’, analizó el ex funcionario de la Municipalidad de Sarmiento.

Aún no hay fechas precisas para el inicio de la nueva edición de Gran Hermano, pero se estima que pueda darse a fines de año, tiempo en el que Daniel Paredes desea estar jugando dentro de la casa junto a los demás ‘hermanitos’.