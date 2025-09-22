La Fiesta del Día de la Primavera, el Festijoven en San Juan se vivió de forma tranquila y los resultados del operativo policial montado se vieron en los números. El jefe de la División D-3 de la Policía de San Juan, Fabián Correa, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó que se aprehendieron a 43 personas al finalizar el festejo y hubo solamente un detenido en la comisaría por un intento de robo de unos auriculares.

El comisario mayor Correa informó que “fue un operativo cómodo, hemos trabajado muy bien con resultados positivos. El Centro de Operaciones donde las autoridades monitorean el operativo, manejó la cifra de 30.000 personas en el punto más alto de la tarde. Había muchas personas distribuidas en el escenario como también en el perímetro del Parque de Mayo”, relató.

“Hubo 43 aprehendidos con contravencionales, todos en la Comisaría 4° que es la jurisdicción. Son aquellos que causaron disturbios o desmanes en el radio del parque”, detalló el comisario. Solamente un caso fue detenido por Flagrancia por el intento de robo de unos auriculares a un menor de edad. “Los aprehendidos se dieron por una trifulca a la salida del evento, donde se pelearon dos grupos de jóvenes”, destacó.

Niños perdidos

Se llevó a cabo un gran despliegue con una carpa que estaba destinada a los niños que se perdían en las inmediaciones del parque. “Los policías encuentran a los niños perdidos y los llevan a la carpa cerca del escenario, donde los recibe la gente de deporte o algunos boy scout para que el niño no pase un mal momento. Los efectivos comunicaban por ‘handy’ las características de los niños perdidos que les otorgaban los padres para facilitar el operativo”.

En total fueron aproximadamente 30 pequeños los que se perdieron en el marco del Festijoven, pero gracias al accionar policial, ninguno estuvo más de dos horas sin poder encontrar a sus papás", concluyó.