El ganador del Joven Empresario Sanjuanino ya se prepara para la final nacional en Chaco

Luego de obtener el Primer Premio al Joven Empresario Sanjuanino 2025, el gerente general de Plot Center, Diego Alvarado, representará a la provincia en la final del Premio Joven Empresario Argentino, organizada por CAME Joven. El encuentro se desarrollará el próximo 19 de septiembre en Resistencia, Chaco, en el marco del evento federal “Impulso Joven”.

En diálogo con Canal 13 San Juan, Alvarado destacó la relevancia del premio: “Soy socio gerente de Plot Center y, en junio de este año, participamos del Premio Joven Empresario Sanjuanino. Es un reconocimiento que otorga CAME, a través de la Federación Económica de San Juan”.

El joven empresario explicó que el galardón provincial les brinda la oportunidad de representar a San Juan a nivel nacional: “Cada provincia selecciona un referente. Todos los representantes de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reciben esta distinción y luego compiten en el concurso nacional, evaluando el desarrollo del emprendedor, la transición y el producto”.

Sobre la preparación para la final, Alvarado señaló: “Nos preparamos con todo el equipo. Realizamos un video de un minuto con una productora, que será parte de nuestra presentación en el pitch de la empresa”.

Las dificultades de emprender

Consultado sobre su experiencia en el universo de jóvenes empresarios, Alvarado reflexionó sobre los desafíos del emprendedurismo: “No es fácil ser emprendedor en Argentina, y menos desde San Juan", En esta línea sumó “No hay una receta clara. Cuando uno empieza, no hay información precisa sobre lo legal, cómo iniciar una empresa, ni sobre la administración”. De acuerdo con lo que indicó en Jorge por la Mañana "Yo no tuve la oportunidad de pasar por la facultad, pero sí una gran escuela práctica en minería, trabajando en una empresa internacional, donde uno va aprendiendo paso a paso”.

Agregó que esa experiencia le permitió adquirir conocimientos que hoy aplica en su emprendimiento: “Aunque no tuve la parte académica formal, adquirí formación estructurada y eso nos permite aprovechar nuestra cultura y recursos locales en San Juan”.

Finalmente, Alvarado compartió un consejo para quienes comienzan: “Dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo, tener constancia y planificar cada paso es clave. También es fundamental comprender la parte legal y laboral para poder desarrollar un proyecto sólido en la provincia”.