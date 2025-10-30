El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan identificar y evitar estafas vinculadas a supuestas plataformas de inversión, un tipo de delito informático que ha crecido en los últimos meses.

Desde el área indicaron que muchas de estas maniobras comienzan con publicaciones en redes sociales o contactos por mensajería que prometen ganancias rápidas, altas y sin riesgo. En ese sentido, alertaron que “cuando una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente sea una estafa”. También advirtieron que estas plataformas suelen utilizar nombres o logos de empresas reconocidas para generar confianza y atraer víctimas.

Entre las claves para prevenir este tipo de delitos, las autoridades recomendaron verificar siempre la legitimidad de la empresa antes de invertir, no compartir datos personales, claves ni información bancaria con desconocidos y desconfiar de quienes presionan para realizar operaciones de manera inmediata. Además, recordaron que es importante asesorarse con instituciones financieras oficiales o especialistas antes de realizar cualquier transferencia.

Desde la Secretaría de Seguridad resaltaron que muchas de estas estafas adoptan la forma de esquemas piramidales o de “trading” falso, donde los supuestos inversores son incentivados a incorporar nuevos participantes para sostener el sistema. En estos casos, los primeros en ingresar pueden recibir ganancias iniciales, pero el esquema colapsa cuando dejan de sumarse nuevas personas, provocando pérdidas económicas considerables.

Finalmente, se instó a la población a conservar todas las pruebas —como mensajes, capturas de pantalla o comprobantes de pago— y a realizar la denuncia ante la División de Ciberseguridad o la fiscalía correspondiente en caso de sospechar una estafa. El objetivo, señalaron desde el Gobierno, es fortalecer la prevención y reducir el impacto de estas maniobras que se propagan con rapidez a través del entorno digital.