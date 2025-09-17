El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el Gobierno provincial avanzará con demandas civiles contra las personas que realicen amenazas de bomba, una práctica que en los últimos meses se volvió recurrente y que ya acumula 16 causas en la Justicia.

“Vamos a iniciar demandas civiles de daños y perjuicios contra todas las personas que han cometido este tipo de llamadas. En caso de los menores, cabe responsabilidad parental contra los padres”, advirtió el funcionario.

Dávila explicó que, aunque en el fuero penal se resolvieron algunos casos con reparaciones simbólicas, el perjuicio generado es mucho mayor: “Las demandas civiles son netamente económicas. El Estado es víctima porque se le ocasiona un daño, y por eso se inician las acciones civiles. El monto mínimo es el costo del operativo”.

En ese sentido, detalló que se tomarán en cuenta diferentes variables para calcular el perjuicio económico: desde la cantidad de efectivos movilizados hasta la interrupción de actividades escolares. “No es que las personas vuelvan a pagar por la causa penal y la civil: en lo penal hubo una sanción simbólica, y en lo civil corresponde pagar los costos reales”, señaló.

Hasta el momento, según el Ministerio Público Fiscal, se contabilizan ocho causas en juzgados de menores y otras ocho correspondientes a mayores de edad.

“Esperamos que esto no vuelva a ocurrir porque se altera el orden, la paz social, no es sólo el protocolo que se aplica con bomberos y la policía. Todos los papás que tienen a su hijo en un colegio y sucede esto, saben que no es lo deseable. Le hacemos saber a la comunidad que hacer esto es bastante grave”, subrayó Dávila.