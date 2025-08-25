El gobierno lanzará el Operativo Sol para la temporada de verano en diques y en el río San Juan

El director de Deportes Náuticos y Contacto con la Naturaleza, Jorge Maldonado, anticipó que en la próxima temporada estival se pondrá en marcha el tradicional Operativo Sol en San Juan. “Para la temporada de verano se va a anunciar interministerialmente el Operativo Sol. Vamos a contar con un proyecto muy interesante para atender la gran demanda de gente que se acerca al río”, explicó.

El funcionario señaló que el operativo comenzaría entre octubre y noviembre, con la participación de distintos ministerios. “El objetivo es brindar el servicio a nuestra comunidad local y a los turistas que se acercan a estos polos para disfrutar de la recreación y refrescarse en nuestras aguas”, detalló Maldonado.

Actualmente, los diques Ullum, Punta Negra, Cuesta del Viento y Valle Fértil funcionan todo el año bajo guardia y supervisión. “Se trabaja permanentemente con presencia de seguridad, baños químicos y ordenamiento en los estacionamientos para garantizar el servicio”, indicó.

El director recordó la importancia de respetar los protocolos de seguridad durante la práctica de deportes náuticos. “Es recomendable siempre informar a la Guardia del dique en el que van a hacer la actividad. Apenas se recibe un aviso, se acude inmediatamente. Así logramos rescates exitosos”, afirmó.

Por otro lado, aclaró que aún no está habilitado el ingreso libre a los diques para bañarse. “Solo los deportistas federados con seguro pueden practicar natación en invierno en aguas abiertas, siempre coordinados con las guardias. La apertura de playas será coincidente con el anuncio de la temporada de verano y estarán delimitadas con áreas boyadas y guardavidas”, sostuvo.

Maldonado agregó que también se realizan inspecciones en clubes y piletas de la provincia para garantizar habilitaciones y presencia de guardavidas revalidados.