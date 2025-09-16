El gobierno lanzó un programa de financiamiento por $1.500 millones para el sector turístico

El Gobierno de San Juan anunció un programa de financiamiento por $1.500 millones con fondos propios del Programa FONDEFIN. Para apuntalar al sector turístico, con líneas específicas para hotelería, gastronomía y prestadores de servicios. Los créditos estarán disponibles con un plazo de cuatro años, seis meses de gracia y una tasa equivalente al 60% de la tasa Badlar (aproximadamente entre 25% y 27% en la actualidad).

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó que la herramienta “responde a un pedido expreso del gobernador y busca acompañar a un sector estratégico de la provincia”. Además, destacó que “el turismo se transforma en el segundo sector que recibe una línea especial y exclusiva de financiamiento”.

En la misma línea, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, valoró la decisión política de impulsar la medida: “Tenemos un gobernador que en épocas complicadas inaugura obras todos los días y ahora destina $1.500 millones para reactivar el turismo. Esto demuestra una administración austera y ordenada”. El funcionario agregó que los créditos “permitirán mejorar el servicio turístico y sumar bienes de capital en alojamientos, gastronomía y servicios”.

Por su parte, Ariel Jiménez Bacur, representante del ámbito turístico, resaltó la importancia de estas herramientas en un contexto económico complejo. “La suba del dólar impacta de manera directa en la actividad turística, pero la gente sigue consultando para sus vacaciones. Por eso es clave que podamos ofrecer financiamiento y mantener tarifas competitivas”, señaló.

El esquema de financiamiento se divide en tres líneas: hasta $30 millones para hotelería y hospedajes, $20 millones para emprendimientos gastronómicos y $10 millones para prestadores de servicios turísticos como guías, excursiones o alquileres de equipos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Prestadores Turísticos de la Secretaría de Turismo, como condición esencial para acceder a los beneficios.

Con esta medida, San Juan busca fortalecer la oferta local frente a la competencia de destinos como Brasil o la Costa Atlántica, y prepararse para recibir a miles de visitantes durante la temporada de verano y la Fiesta Nacional del Sol.