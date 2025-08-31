El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno de San Juan se pusieran a disposición de las familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas.

El Gobierno provincial desplegó asistencia para los damnificados por el temporal

El operativo fue encabezado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con el apoyo de las carteras de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente. Desde el sábado, cada área aportó personal, móviles y recursos para llegar a los sectores más comprometidos.

La asistencia incluyó la entrega de colchones, alimentos, frazadas, palos, nylons y otros elementos de primera necesidad. Los departamentos más afectados fueron 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde también se registraron familias evacuadas que recibieron contención en espacios habilitados.

Orrego remarcó que la prioridad de su gestión fue dar una respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los municipios para acompañar a las familias en este momento crítico.