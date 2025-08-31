El Gobierno provincial desplegó asistencia para los damnificados por el temporal

El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno de San Juan se pusieran a disposición de las familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas.

El operativo fue encabezado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con el apoyo de las carteras de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente. Desde el sábado, cada área aportó personal, móviles y recursos para llegar a los sectores más comprometidos.

La asistencia incluyó la entrega de colchones, alimentos, frazadas, palos, nylons y otros elementos de primera necesidad. Los departamentos más afectados fueron 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde también se registraron familias evacuadas que recibieron contención en espacios habilitados.

Orrego remarcó que la prioridad de su gestión fue dar una respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los municipios para acompañar a las familias en este momento crítico.