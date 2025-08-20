El Ministerio de Educación anunció que el próximo martes 26 de agosto se retomará la paritaria con los gremios docentes de la provincia, en busca de cerrar un acuerdo por el incremento salarial.

Ante la falta de consenso en las reuniones previas, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar los haberes de agosto con un aumento del 1,9%, correspondiente al índice de inflación del mes informado por el Indec.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que el Gobierno mantendrá la apertura al diálogo. “Siempre nos van a encontrar dialogando. Yo no estoy enfrente de los docentes, yo soy docente. El gobernador quiere que los salarios sigan aumentando y en base a eso, seguiremos trabajando”, afirmó.

Se espera que en el próximo encuentro el Ejecutivo provincial presente una nueva propuesta, luego de que UDAP, UDA y AMET rechazaran las dos anteriores.