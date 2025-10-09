Durante una entrevista con Canal 13 San Juan, la secretaria de Turismo, Belén Barbozza, expresó que desde el área había “muy buenas expectativas” para el próximo fin de semana largo. “Estamos llamando a los prestadores hoteleros para actualizar los datos de reservas. En Calingasta ya tenemos un 60% y en San Juan capital un 40%”, precisó.

La funcionaria señaló que todos los departamentos prepararon actividades especiales para estos días y que la información completa podía encontrarse en las redes oficiales. “Cada municipio organiza sus propuestas y nosotros las publicamos en nuestra página y en SJ Turístico. En Instagram pueden ver todas las actividades”, comentó.

Barbozza también destacó la oferta cultural y artesanal que estará disponible. “Siempre hay ferias en las plazas departamentales, en el Mercado Artesanal, el Teatro Sarmiento y el Centro Cultural Bicentenario. Además, la Casa Natal de Sarmiento siempre está a disposición del público”, detalló.

En cuanto al perfil de los visitantes, explicó que Buenos Aires es la principal provincia emisora de turistas hacia San Juan, seguida por Córdoba y Mendoza.

Por último, Barbozza recordó que el turismo no se mide solo por quienes llegan desde fuera. “El turista no es solo el que viene de otra provincia. Si un sanjuanino se traslada a otro departamento para disfrutar el fin de semana, también se lo considera turismo”, afirmó.

Desde la Secretaría de Turismo señalaron que el foco está puesto en la cantidad de reservas, un dato clave que anticipa un movimiento alentador en toda la provincia.