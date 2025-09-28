La historia, en muchos casos, puede definir a una persona o incluso a un pueblo. En muchas ocasiones sucede que no hay registros escritos y todo lo que queda está en la retina de sus protagonistas. En Sarmiento ocurre eso: no hay un libro ni escritos que den cuenta de las huellas de las personas en el departamento, ni de esos hitos que lo convirtieron en lo que es hoy. Ante este panorama, un fotógrafo con mucha curiosidad puso su granito de arena.

Se trata de Pedro Luis Espinoza, o Toly como lo conocen los vecinos, quién se convirtió en el guardián de la historia de Sarmiento. Su profesión está ligada a la salud, a tal punto que todos los vecinos del departamento lo han visto por lo menos una vez en su vida si fueron al Hospital Lloveras. Sin embargo, lejos de la institución, su rol como fotógrafo también lo llevó a compartir con muchas familias, retratando momentos especiales. Ya sea en cumpleaños, bodas, fiestas de egresados o de cualquier índole, ahí está Toly con su cámara captando esencias.

La familia de Ramón Gisbert, conocedora de su responsabilidad y buen trabajo con la lente, le donó una amplia cantidad de fotografías, algunas con más de 50 años de antigüedad, todas tomadas por el histórico fotógrafo sarmientino. Ese material parecía quedar en el olvido, hasta que Toly, con su hijo, tomó una iniciativa: hacer muestras fotográficas y que cada foto se fuera con sus dueños. Pero, ¿cómo hacer algo así y que beneficie a la comunidad? Pues así comenzaron a cobrar una entrada a cada muestra; la misma consistía en un alimento no perecedero (que luego llevaban a merenderos) y, con ello, las personas podían llevarse sus fotos.

No obstante, en las fotos vio algo muy nutritivo para su mente curiosa: la historia captada a través de una de sus grandes pasiones. Personajes inolvidables, momentos especiales, trayectorias políticas, huellas de lugares que hoy no están y que se iban perdiendo en la memoria de quienes iban dejando el mundo terrenal.

De esta manera, tomó un nuevo giro en sus acciones, aunque nunca dejó de lado el resto de sus pasiones. De a poco, usó las redes sociales como un espacio para dar a conocer la historia de Sarmiento. Con imágenes de protagonistas o lugares desconocidos, Toly daba un vistazo de lo que poco se sabía. En momentos parecía data finita, pero descubrió que la gente intercambiaba información en sus posteos de Facebook, por lo que su conocimiento y sus datos fueron creciendo.

Cada semana comenzó a dar más información, salió a charlar con los vecinos, trazó lazos con las imágenes y las palabras para crear un perfil que ya no era suyo, personal, sino que se convirtió en un espacio donde la historia de Sarmiento vivía.

Este acto, sin animo de lucro, sin un fin más allá de mostrar la riqueza de la historia de su lugar natal, llevó a que el Concejo Deliberante de Sarmiento lo distinguiera en la última fiesta departamental por su accionar, algo que lo llevó a más personas pongas sus ojos en su cuenta, y además conocer esos datos y personas que conocían.

Este año fue pleno para Toly; por eso aprovechó para programar una nueva muestra fotográfica, donde abrió nuevas cajas de recuerdos, de historias y momentos, para que cada imagen esté con su dueño y así poder rememorar con algo físico ese instante captado por un legendario fotógrafo. Este evento se llevó a cabo el 21 de septiembre en el Centro Cultural y, como siempre, el canje fue: sus fotos por alimentos que luego se destinaron a quienes más lo necesitan.

El guardián de la historia sarmientina sigue sus pasos de recolección y difusión del saber local, esta vez abre las puertas a una de sus fuentes para todos, y a su vez compartiendo las riquezas de lo fueron, son y serán sus coterráneos.