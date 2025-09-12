Este martes, en el marco del Día del Maestro, un homenaje especial puso en valor la relación de Domingo Faustino Sarmiento con la vitivinicultura, un legado que todavía marca la identidad productiva de Cuyo y del país.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó que gracias a Sarmiento llegó a la Argentina el malbec, cepa que hoy es emblema del vino argentino en el mundo. Además, fue fundador de dos instituciones pioneras en la formación de enólogos: la Quinta Agronómica de Mendoza y la Quinta Normal, que con el tiempo se transformó en la actual Escuela de Enología de San Juan.

El evento, que mezcló tradición con innovación, incluyó un recurso novedoso: a través de inteligencia artificial se “revivió” a Sarmiento, quien relató su propia historia ligada al vino.

La conmemoración tuvo una característica inédita: se realizó en simultáneo en cinco lugares significativos de la vida pública de Sarmiento. En Mendoza, en la histórica Quinta Agronómica; en San Luis, en la primera escuela que fundó en San Francisco del Monte; en la Casa de San Juan en Buenos Aires, donde vivió tras su presidencia; y en Los Andes, Chile, ciudad que lo albergó durante su exilio.

Fernández destacó que no podía haber mejor ocasión para recordar este legado: “Qué mejor que en su día, y justo en la misma semana en la que también celebramos el Día del Enólogo”, señaló.

De esta manera, el homenaje al Maestro de América no solo reivindicó su aporte a la educación, sino también su visión estratégica para la vitivinicultura, un sector que hoy es motor económico y cultural de la región.