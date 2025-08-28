El hospital Marcial Quiroga renovó sus quirófanos con equipamiento de última generación

El Hospital Marcial Quiroga incorporó nuevos equipos médicos de avanzada para fortalecer su capacidad quirúrgica y mejorar la atención a los pacientes, en el marco del programa provincial de modernización de aparatología médica.

El Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, junto al Secretario Técnico Alejandro Navarta y el Director Ejecutivo del hospital, Juan Manuel Campayo, recorrieron el Quirófano Central para supervisar los nuevos recursos destinados a procedimientos de laparoscopía, neurocirugía y otras especialidades.

Entre las adquisiciones se destacan dos camillas con accesorios específicos para neurocirugía, cirugía bariátrica, traumatología, cirugía general y torácica; una torre de laparoscopía de alta tecnología; un arco en C marca Philips para prácticas con rayos X; instrumental y cajas para procedimientos laparoscópicos; equipamiento específico para neurocirugía; y un duodenoscopio para estudios endoscópicos.

El jefe de Quirófano, Sergio García, resaltó la relevancia de la modernización: “Para nosotros, esta nueva aparatología es muy importante ya que aumentamos la cantidad de procedimientos quirúrgicos y satisfacemos la demanda de la sociedad”.