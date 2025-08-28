El hospital Marcial Quiroga renovó sus quirófanos con equipamiento de última generación
De este modo, el gobierno provincial refuerza el sistema de salud pública, apostando por la actualización tecnológica de los hospitales y por una atención de mayor calidad.
El Hospital Marcial Quiroga incorporó nuevos equipos médicos de avanzada para fortalecer su capacidad quirúrgica y mejorar la atención a los pacientes, en el marco del programa provincial de modernización de aparatología médica.
El Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, junto al Secretario Técnico Alejandro Navarta y el Director Ejecutivo del hospital, Juan Manuel Campayo, recorrieron el Quirófano Central para supervisar los nuevos recursos destinados a procedimientos de laparoscopía, neurocirugía y otras especialidades.
Entre las adquisiciones se destacan dos camillas con accesorios específicos para neurocirugía, cirugía bariátrica, traumatología, cirugía general y torácica; una torre de laparoscopía de alta tecnología; un arco en C marca Philips para prácticas con rayos X; instrumental y cajas para procedimientos laparoscópicos; equipamiento específico para neurocirugía; y un duodenoscopio para estudios endoscópicos.
El jefe de Quirófano, Sergio García, resaltó la relevancia de la modernización: “Para nosotros, esta nueva aparatología es muy importante ya que aumentamos la cantidad de procedimientos quirúrgicos y satisfacemos la demanda de la sociedad”.