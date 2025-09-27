Con la llegada de la primavera, no solo cambia el paisaje y la temperatura: también se producen transformaciones en el estado emocional y físico de las personas. Así lo explicó la psicóloga Johanna Jofré, quien destacó que el organismo necesita adaptarse a las nuevas condiciones.

“Todo cambio trae un ajuste nuevamente del organismo a nivel mental y físico ante esta exposición a los cambios”, señaló Jofré en Canal 13. “Cuando pasamos del otoño al invierno o del invierno a la primavera, el cuerpo y la mente deben adaptarse a la luz, al clima y a los nuevos ritmos que impone la estación” aludió la especialista.

Uno de los factores principales es la mayor exposición a la luz solar, que influye de forma directa sobre las hormonas y neurotransmisores relacionados con el bienestar. Por ello señaló: “La luz del sol incide directamente sobre las hormonas, especialmente sobre la dopamina, el neurotransmisor que desarrolla un mayor nivel de felicidad y motivación”, explicó la especialista.

Sin embargo, Jofré advirtió que la llegada de la primavera no es sinónimo de bienestar para todos: “No todo es primaveral, no todo florece a nivel de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra psiquis. Este cambio también requiere de un ajuste emocional". Seguidamente añadió: "Hay personas a las que les favorece, que disfrutan salir, socializar y se sienten más activas, pero otras desarrollan más melancolía”.

La psicóloga remarcó la existencia de un fenómeno denominado astenia primaveral, que refleja las dificultades de algunas personas para adaptarse a los cambios propios de la estación.

“La astenia primaveral ocurre cuando el cambio de estación nos demanda un ajuste, una adaptación a esta nueva forma de vida. Tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno: hay personas que se adaptan rápido, con resiliencia y entusiasmo, y otras que tienden más a estados depresivos o melancólicos”, explicó.

Entre los síntomas más frecuentes, Jofré mencionó: “Podemos ver más irritabilidad, brotes de ansiedad, angustia o una mayor reactividad emocional. Una persona que ya estaba sensible puede sentirse más hipersensible o hiperreactiva ante las mismas situaciones que antes toleraba mejor”.

Este desajuste emocional se debe a que el cuerpo necesita sincronizar sus ritmos biológicos, lo que a veces desestabiliza el sueño y la vigilia. “El desajuste puede generar ansiedad: qué hacer con más tiempo libre, cómo reorganizar la vida social. Esto lleva a más pensamientos rumiativos, inquietud y estrés”, concluyó la especialista.