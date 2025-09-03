El invierno se resiste a irse en San Juan. En el cierre de agosto, hubo un par de días con temperaturas que superaron los 20º, pero la llegada del Temporal de Santa Rosa trajo el frío nuevamente a la provincia. El arranque de septiembre está marcado con el termómetro negado a superar los 15º y, para colmo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viernes la máxima no superará los 10º.

Para este miércoles, el SMN informó que la mínima fue de 5º mientras que la máxima de 15º. Para el jueves, el organismo nacional indicó que el termómetro oscilará entre los 2º y los 12º. Pero el mayor descenso de temperatura se producirá en el cierre de semana, ya que para el viernes está pronosticada una mínima de 2º y una máxima de 9º.

El fin de semana continuará en el plan "últimos coletazos del invierno", ya que para el sábado la mínima será de 2º y la máxima de 15º. Para el domingo la mínima será de 4º y la máxima de 18º.

El pronóstico hídrico

El temporal de Santa Rosa se hizo sentir en San Juan con casi 40 milímetros de lluvias en apenas dos días, una cifra 20 veces superior al promedio habitual de esta época. Además, la cordillera mostró un paisaje invernal con nuevas nevadas que sorprendieron a muchos. Sin embargo, desde el punto de vista hídrico, el escenario no es tan alentador.

En diálogo con Diario 13, Silvio Pastore, geocientista y director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la UNSJ, explicó que el fenómeno aporta, pero no alcanza a cambiar la realidad.

“Ha sido un evento importante, suma, pero estamos muy por debajo de los valores que necesitamos”, señaló.

El especialista remarcó que la distribución de las precipitaciones fue desigual. Mientras que en la cuenca del Río Jáchal prácticamente no se registraron aportes, en la del Río San Juan hubo algo de precipitación, aunque insuficiente.