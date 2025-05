El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan lanzó una advertencia a la población para prevenir posibles estafas en torno a la inscripción y adjudicación de viviendas. En un comunicado oficial, el organismo remarcó que el trámite de inscripción en los planes habitacionales del IPV es completamente gratuito, y que ningún gestor, entidad externa o particular está autorizado a cobrar dinero por dicho proceso.

Además, se dejó en claro que el Instituto no comercializa carpetas, lotes ni viviendas sujetas a desalojo. También recordó que las viviendas adjudicadas no pueden alquilarse ni permutarse sin autorización formal, ni venderse si no están completamente canceladas. A su vez, se reiteró que deben ser habitadas únicamente por los adjudicatarios o personas con aprobación expresa del IPV.

Estas medidas apuntan a frenar prácticas fraudulentas que, bajo promesas falsas, buscan engañar a las familias sanjuaninas con supuestas facilidades para acceder a una casa propia.

Desde el IPV instan a la comunidad a comunicarse con el organismo ante cualquier duda o propuesta sospechosa, ya sea a través de sus líneas oficiales o concurriendo personalmente a la sede en el Centro Cívico.