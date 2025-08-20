Se terminó la espera y las autoridades confirmaron lo que miles de sanjuaninos esperaban, en septiembre habrá un nuevo sorteo del IPV. Esta vez serán más de 340 viviendas que están repartidas en un total de 7 departamentos.

En esta oportunidad serán 344 casas que no habían sido adjudicadas previamente, ya que las personas que las obtuvieron no cumplieron con todos los requisitos o no presentaron toda la documentación. Las mismas están distribuidas en 7 barrios, siendo el más numeroso uno situado en Sarmiento.

Estos son los complejos habitacionales en los que se encuentran las viviendas:

• Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

• Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas

• Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

• El Jagual (Pocito): 13 viviendas

• El Puerto (Calingasta): 7 viviendas

• Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

• Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas

De esta manera, las personas que podrán inscribirse serán vecinos de Calingasta (sólo personas con domicilio en Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

En ese mismo sentido se informó que las inscripciones se abrirán el próximo lunes 1 de septiembre. Los interesados, a partir de la fecha mencionada, podrán anotarse mediante la página web del IPV seleccionando uno de los barrios. Allí habrá que ir cumpliendo las demás etapas hasta que el 25 de septiembre se haga efectivo el sorteo.