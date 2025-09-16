Este domingo en horas de la noche se conoció quien resultó ganador del Primer Concurso de la Pizza Sanjuanina. Quien se llevó el premio fue el joven Alex Lara, de 25 años, junto a su ayudante Héctor Espejo, ambos compañeros de trabajo de un reconocido local gastronómico. Lara comentó cómo vivieron el momento, qué ingredientes le agregaron a esta pizza y contó que “no me tenía mucha fe porque no tengo mucha experiencia entonces me sorprendió”.

Lara comentó que fueron representantes del aula cocina de la Universidad Católica de Cuyo a ofrecer a los trabajadores a participar de este concurso de la pizza, puesto que el local donde se desempeña es especializado en esta comida. “Nuestro jefe nos explicó cómo era la dinámica, ingresamos al concurso, pero no me tenía mucha fe porque no tengo mucha experiencia”.

El jueves anterior se llevó a cabo la instancia eliminatoria, donde se eligieron a los cinco finalistas, entre los cuales aparecía el nombre del joven cocinero. “Mirábamos las pizzas que presentaban los otros y Alex me decía que no sabía si íbamos a pasar, entonces yo le decía que tenga fe, que iba a salir lo que tenga que salir”, expresó Héctor, el ayudante de Lara.

“Elegimos alcauciles, queso de cabra, tomates secos, pesto e pistachos y un hilo de miel. Le pusimos muzzarella y además del queso de cabra. La masa que trabajamos es más sencilla que una masa de la pizza a la piedra”, comentó el cocinero. Agregó Espejo que “llevamos los bollitos de la masa hechos y allá la estiramos, le pusimos el tomate y ahí recién comenzamos con toda la preparación”.

El joven de 25 años contó que su familia no tiene raíces pizzeras, pero “mi mamá es una gran referente para mí dentro de la cocina. A ella le gusta mucho cocinar y yo comencé a ‘intrusear’ con la comida ahí en la cocina junto a mi mamá”, concluyó Lara, quien se presentó por primera vez a un concurso y resultó ganador de la pizza que representará a la provincia en toda Argentina.