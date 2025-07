Cerca de fechas patrias o fechas como el Día del Amigo, se lleva a cabo operativos en la provincia de San Juan para controlar que los sanjuaninos conduzcan de acuerdo a lo que marca la ley.

El juez de Faltas, Marcelo Espósito, mencionó a Canal 13 San Juan que los montos de las multas pueden ir a partir de los $370.000, como así también que los reincidentes podrían pasar un tiempo tras las rejas.

Esposito comentó que, con lo que respecta al monto de las multas, las mismas son actualizadas según el valor del combustible. “A veces no es suficiente para que las conductas contravencionales que puedan devenir en delitos vayan reduciéndose como nos gustaría”.

Entre las infracciones más comunes que comete la comunidad sanjuanina se encuentra el no usar el cinturón de seguridad en caso de autos y camionetas; en el caso de las motos, la más común es que el acompañante del conductor vaya sin casco. “Otras veces tiene que ver con la falta de identificación del vehículo y usando el teléfono celular en el vehículo”.

Esposito destacó que en el caso de haber reincidencia, se le aplica la multa y además, unos días de prisión. “Una de las faltas más recurrentes es conducir bajo los efectos del alcohol. La ley nacional prevé múltiples sanciones que pueden ser concurrente. Una de ellas es el arresto, cuando haya reincidencia, aplicamos la multa y arresto de fin de semana en aquellas personas que han mostrado una conducta concurrente y podría ser un peligro para la sociedad”.

Documentación digital, qué si y qué no

El juez especificó que no se aceptan fotografías a la hora de presentar la documentación en operativos, aunque si se puede tener la documentación en formato archivo. “Aceptamos la licencia digital, no fotografía porque puede ser fraguado. Es importante que entiendan que si van a circular sin los documentos en papel, descarguen el comprobante de los seguros y todos los papeles para que cuando sea requerido por la autoridad, no pase un mal momento”.