La prestigiosa peluquería Di Lorenzo festeja su cumpleaños número 100 este viernes y para deleitar a los sanjuaninos cortarán la intersección de la calle Salta y Av. Ignacio de la Roza donde las modelos llevarán peinados de época. Daniel Di Lorenzo visitó Banda Ancha e informó que su sueño y objetivo para el año entrante es dejar un legado para formar nuevos talentos.

“Di Lorenzo entrega un legado este vienes, mi propuesta es formar una escuela de talentos. Allí voy a enseñar la peluquería con todas sus herramientas”, comentó Di Lorenzo sobre sus proyectos que involucran a los futuros peluqueros de la provincia.

Además, dio su punto de vista con respecto a lo que son las barberías que actualmente se encuentran en auge entre la gran mayoría de los sanjuaninos. “En algún momento va a pasar la moda. Quiero generar profesionales para el mañana con la peluquería actual”, expresó.

También le parece importante a modo de objetivo personal, ya que desea dejar sus conocimientos explayados en alguien más: “tengo 60 años y mis hijos no me suceden en la profesión, por eso me gustaría que mis conocimientos no queden sólo en mí”.

Seguidamente dijo que en el mercado de los peluqueros hay lugar para todos y que la relación con sus compañeros es muy buena. “Hay para todos, cada uno busca y encuentra en dónde. No hay tal competencia”, finalizó.

La gran celebración

Será este viernes 18 de octubre donde se cortan las calles Salta y Central a partir de las 21 hs, Todos los sanjuaninos podrán asistir.

Además colaborarán en el desfile Fabian Flores, Poli Licata y Miguel Ángel Alessi que tendrá la particularidad de representar la moda de antaño con peinados de época.