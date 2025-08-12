El martes comenzó movido: ¿sentiste el sismo?

El martes comenzó movido en San Juan, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Durante la madrugada, un sismo sacudió la provincia. El movimiento telúrico ocurrió a la 1:33 y tuvo una magnitud de 3,5°.

El epicentro se ubicó 44 km al suroeste de la capital sanjuanina y 50 km al noroeste de Media Agua, con una profundidad de 107 km. Debido a su intensidad y profundidad, pudo haberse percibido de forma leve en San Juan capital, Villa Aberastain, Los Berros, Cienaguita y Barreal.

Además, el organismo recordó que durante el mediodía del lunes se registró otro movimiento sísmico, de carácter superficial, con una magnitud de 3,2° y una profundidad de 9 km.