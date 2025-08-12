San Juan se prepara para un martes con condiciones climáticas frescas y cielo cubierto, de acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por una nubosidad persistente y una importante presencia de viento, aunque sin riesgo de lluvias.

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango otoñal: se espera una mínima de 9 °C al amanecer, mientras que la máxima llegará a los 21 °C durante las primeras horas de la tarde. Estas condiciones serán más frías durante la mañana y al anochecer, por lo que se recomienda utilizar abrigo liviano al salir.

El SMN también advierte sobre la alta probabilidad de ráfagas de viento hacia la noche, provenientes principalmente del sector sur. Durante el resto del día, el viento soplará con intensidad leve a moderada, variando entre direcciones del noroeste, sur y oeste, con ráfagas que podrían superar los 20 km/h.

Se recomienda precaución por el viento en horas nocturnas, especialmente para quienes transiten en vehículos o en zonas descubiertas.