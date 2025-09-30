El merendero Rey de la Merienda en Pocito pide ayuda para reconstruir tras el viento

El merendero Rey de la Merienda, ubicado en el Quinto Cuartel de Pocito, atraviesa una situación crítica luego de que los fuertes vientos dañaran gravemente las instalaciones, dejando sin protección tanto el comedor como la cocina.

Su presidenta, Mónica Morales, contó a Canal 13 que el lugar necesita materiales de construcción para poder seguir funcionando y contener a los niños y familias que asisten cada semana.

“Estamos necesitando que nos ayuden con adobe, ladrillos, lo que tengan en su casa y no ocupen, para poder levantar nuevamente el merendero y la cocina. El viento fue tan fuerte que se llevó todo el nylon que nos servía de cobertura. Hoy quedó todo descubierto”, explicó.

Ella resaltó que la cocina es fundamental para el funcionamiento del espacio. Por ello explicó: “Necesitamos reparar la estructura para poder cocinar y atender a los chicos. Ahora tenemos pedazos de nylon y no nos alcanza para cubrir nada. Cada colaboración, por mínima que sea, significa mucho para nosotros”.

El merendero funciona en el barrio Quinto Cuartel, entre calles 8 y 9, por Costa Canal, y además de la merienda, brinda comida a las familias cuando cuentan con donaciones.

“Cuando la gente trae alimentos, les damos de comer. Generalmente les damos merienda una vez por semana, pero si tenemos más ayuda, lo hacemos dos veces”, detalló Morales.

Para colaborar, los vecinos pueden acercar los materiales directamente al lugar o comunicarse al 264 459 9586. “También necesitamos cemento para poder hacer el piso. Todo lo que la gente pueda aportar es bienvenido”, agregó la presidenta.

El pedido del merendero busca garantizar que decenas de niños y familias sigan recibiendo contención en un espacio seguro y digno.