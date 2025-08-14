El Ministerio de Desarrollo Humano le ofreció ayuda al jubilado que reclamó en Plaza 25 de Mayo

El director de Políticas para Adultos Mayores, Roberto Ochoa, informó que el Ministerio de Desarrollo Humano asistió con bolsones de mercadería al jubilado que este jueves se ató a un poste en la Plaza 25 de Mayo para reclamar ayuda. “Es la primera vez que voy a tratar este caso y lo quiero hacer a través de un abordaje integral social con las trabajadoras de mi equipo técnico, que depende de la Dirección”, explicó.

El funcionario señaló que el hombre estaba “un poco resentido” porque aseguraba haber acudido varias veces al Ministerio sin recibir soluciones. “Lo que él está pidiendo en los carteles es imposible, no está dentro de las posibilidades de nuestro Ministerio”, indicó, en referencia a la solicitud de un subsidio.

Sobre la asistencia inmediata, detalló: “Le he ofrecido momentáneamente y rápidamente ayuda con mercadería, por ahora, y hacer el abordaje integral socioeconómico con el equipo técnico. Son dos bolsas de mercadería que, si él está solo, le pueden durar una o dos semanas, porque traen de todo”. También aclaró que “la decisión de la jubilación no depende del Gobierno provincial, sino de la Anses, que es la que tiene que tomar la decisión de aumentar”.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves, cuando Domingo Huerta, conocido como “Cacho”, se ató a un poste en la Plaza 25 de Mayo con varios carteles, uno de ellos con la frase “Me robaron mi dignidad”. El jubilado, que ya había realizado medidas similares en la Legislatura Provincial y en la Plaza de Media Agua, afirmó: “Cobro $280.000 y pago de alquiler $130.000, más otros gastos que tengo. Este mes me han quedado $30.000, ¿qué hago yo con eso?”.

Huerta reconoció que recibió dos módulos alimentarios del Gobierno, pero consideró que la ayuda no era suficiente. “Yo esto lo he hecho varias veces porque no te escuchan. Vas a reclamar, te dicen que sí, te golpean la espalda y después no los ves más. Algunos amigos me han ayudado, pero ya no doy más. Me han estado dando un plato de comida gente que no es del Gobierno. Un subsidio es lo que quiero; ellos le dan a un montón de gente y ¿no me van a poder dar a mí?”, expresó.

Durante la protesta, un sacerdote le entregó $20.000 y varios vecinos se acercaron para darle alimentos y algo de dinero. Ochoa confirmó que el equipo técnico de Desarrollo Humano continuará el seguimiento del caso para evaluar nuevas formas de asistencia.