El Ministerio de Educación autorizó a las instituciones públicas de gestión privada de San Juan a aplicar un aumento del 7,49% en las cuotas escolares.

La medida se estableció mediante la disposición Nº 238-DEP-2025 de la Dirección de Educación Privada, fechada el 12 de agosto de 2025, y comenzó a regir desde este mes.

Informaron que el ajuste se calculó sobre el valor de mayo de 2025 y remarcaron que buscan trasladar lo menos posible los incrementos de gastos a las familias.

El incremento respondió a la compleja situación económica que atraviesan las escuelas para sostener el servicio educativo. Además, indicaron que los padres que ya abonaron la cuota de agosto probablemente deban pagar la diferencia, en algunos casos.