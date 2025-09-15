El ministro Romero sobre la FNS: “No podés vender entradas si no tenés la grilla”

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, brindó una conferencia de prensa en la que habló de algunos aspectos de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol.

“Seguimos trabajando, sobre todo en el análisis de las convocatorias, en la coordinación con los privados que quieren participar dentro de los stands, y también en lo que respecta al espectáculo central, la previa y la producción”, señaló el funcionario.

En este sentido, Romero explicó que aún no hay una grilla de artistas confirmada y aludió a que esto sucede porque “Todavía no están firmados los contratos". En ello sumó: "Ya nos pasó la otra vez y siempre doy el mismo ejemplo: si hubieran visto la primera lista de artistas del año pasado, se habrían dado cuenta de que los que finalmente vinieron fueron muy distintos”.

El ministro remarcó que la definición de la grilla es clave para avanzar con la venta de entradas: “No podés vender entradas si no tenés la grilla. Esperamos tenerla lo más pronto posible”.

Además, adelantó que se está trabajando en un acuerdo con el Banco San Juan para facilitar el acceso a los tickets: “Queremos que los sanjuaninos puedan utilizar la financiación que estamos gestionando. La vamos a dar a conocer en cuanto tengamos confirmada la grilla, el precio de las entradas y la disponibilidad, para que puedan comprarlas en cuotas”, detalló.