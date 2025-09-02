A penas pasado el mediodía de este martes, el móvil de Canal 13 registró un momento que por escasos segundos no terminó con un bebé herido. En medio de una cobertura en donde el periodista relataba y explicaba en el programa “Todos Vivos” las razones por las que la Municipalidad de Capital está estudiando colocar semáforos en la esquina de Ignacio de la Roza y Entre Ríos, casi se produce un siniestro vial que hubiera tenido como víctima a una joven pareja y su pequeño hijo, al que trasportaban en un “changuito”

La cámara del móvil mostraba la congestión vehicular que se produce en horas pico en esta esquina. Fue entonces que una joven pareja que llevaba a su hijo en "changuito" intentó cruzar por el paso peatonal y casi llegando a la otra vereda de la avenida su paso se vio interrumpido por un Peugeot azul que se frenó en medio del paso. Cuando los jóvenes continuaron la marcha, el vehículo aceleró un poco al punto de casi impactar al "cochecito" donde viajaba el pequeño.

El joven papá atinó a frenar el "changuito" ante el avance sinuoso del conductor del Peugeot, que, al parecer, no miró a su izquierda para verificar que no pasara nadie. Un segundo después, el padre se llevó un dedo a la sien y le hizo un gesto al conductor, acusándolo de estar loco por la maniobra que acababa de realizar, en la que puso en riesgo a su familia.

En esta intersección ya se han dado varios siniestros viales y todos los días transitan por ahí cientos de automóviles, motos, bicicletas y peatones. La congestión es notoria y las situaciones de tránsito en los que, afortunadamente, no se concretan choques, son muchas, y los protagonistas en su gran mayoría son peatones que intentan cruzar la avenida.

Otra situación de peligro vehicular se da con los deliverys de aplicaciones que transitan por la esquina en bici y moto, y por ciclistas y motociclistas e incluso automovilistas, que circulando por Central intentan doblar por Entre Ríos hacia el Norte.

El lunes en el programa “Jorge Por la Mañana”, el jefe de Gabinete del municipio, César Aguilar, contó: “hemos colocado alrededor de 10 y 12 equipos nuevos de semáforos. La mayoría se han puesto en esquinas que, de acuerdo con las estadísticas, es donde ocurrían mayores siniestros viales”. Además, agregó que hay algunas zonas donde se debería incrementar más la educación vial de los ciudadanos sanjuaninos, ya que no respetan las normas de tránsito.

Ante ello, desde la Municipalidad de Capital se tomaron medidas correspondientes en muchas esquinas para disminuir los siniestros viales, aunque en otras se está evaluando la colocación de semáforos por el criterio y los estudios que se deben realizar, como lo es calle Ignacio de la Roza y Entre Ríos.