El movimiento de las ventas callejeras pasadas las elecciones

El móvil de Canal 13 San Juan recorrió la peatonal del microcentro para conocer cómo se comportaron las ventas callejeras tras las elecciones legislativas. Los comerciantes y artesanos coincidieron en que el ambiente cambió y se notó una leve mejora en el ánimo de la gente.

Marcos, un artesano con 12 años de experiencia en el rubro, contó que el período posterior a los comicios trajo algo de calma al sector.

“Pasadas las elecciones, mejoró el ánimo de las personas. Ya sin tantos ruidos de campaña, se siente más tranquilidad”, comentó.

El trabajador explicó que la inestabilidad económica de las últimas semanas afectó directamente el consumo en ferias y espacios públicos.

“La especulación y el miedo hacen que la gente no gaste lo que tiene que gastar, y eso impacta en la microeconomía independiente”, señaló.

Marcos destacó que su actividad depende completamente del movimiento diario, sin ingresos fijos ni seguridad económica:“No tenemos un sueldo, vivimos en el día a día”, expresó.

Pese a las dificultades, aseguró que mantiene una base de clientes fieles que sostienen su emprendimiento: “Tengo mucha clientela fija que no viene a mirar, sino que ya viene a retirar”, detalló.

El artesano trabaja en distintos horarios según la temporada. Durante el verano, su jornada se extendió de 9 a 13 y de 17 a 21, alternando los días de trabajo. Además, indicó que el flujo de público varía según la feria o el lugar donde se instale.

El panorama comercial en la peatonal reflejó una leve recuperación del consumo, impulsada por un contexto social más calmo luego de los comicios, aunque los emprendedores todavía enfrentaban un escenario económico incierto.