El Arzobispado de San Juan se prepara para celebrar el Jubileo de la Justicia el próximo jueves 28 de agosto a las 17:30 en la Iglesia Catedral, como parte del Jubileo de la Esperanza 2025 convocado por el Papa Francisco. Este evento busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre la vocación y el sentido de servicio en el ámbito judicial, destacando la importancia de una justicia más cercana y humana.

Un llamado a la vocación y la reflexión

Según Germán Grosso, presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado, la jornada se estructurará en dos partes: un espacio de diálogo y una celebración espiritual. La primera parte tendrá lugar en la cripta de la Catedral, donde los asistentes serán invitados a reflexionar sobre el "bien superior que está detrás del ejercicio profesional". La Iglesia busca que los profesionales del derecho vean su labor como un camino de realización personal al servicio de los demás, promoviendo una justicia más empática y cercana a la gente.

Participación y alcance del evento

El Jubileo de la Justicia es un evento de puertas abiertas que ha recibido una "muy buena recepción" por parte de los distintos sectores convocados. Entre los invitados se encuentran representantes de todo el Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados, y las uniones de jueces y fiscales. También se espera la participación de docentes y estudiantes de las carreras de abogacía de la UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo.

Los Jubileos Particulares en San Juan

La celebración del Jubileo de la Justicia forma parte de una serie de eventos particulares que la Iglesia Católica en San Juan está organizando para el Jubileo 2025. La Comisión de Justicia y Paz ya ha llevado a cabo jubileos dedicados a la política y la comunicación, y planea futuros eventos centrados en el trabajo y la educación.