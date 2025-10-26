Cientos de adultos mayores que superan los 70 años, que legalmente podrían no presentarse a votar, deciden hacerlo para cumplir con su deber como ciudadanos. Uno de ellos es Rogelio Fernández, un abuelo que opinó sobre el nuevo sistema de votación que está debutando en la provincia.

El reconocido comerciante, hijo del fundador de la antigua Relojería Tic Tac, habló con el periodista Darío Aballay ante el móvil de Canal 13. Luego de sufragar en la Escuela Antonio Torres, el jubilado manifestó que votar con la Boleta Única Papel es más fácil y ágil.

“Es bueno el sistema, es más sencillo. Fui a la Escuela Fray Justo Santa María de Oro, en la calle Gral. Acha y Chile, vivía a cuadras de la escuela, tuve asistencia perfecta. En las elecciones también, nunca falté a ninguna elección, así debe ser”, manifestó.

Finalmente Rogelio manifestó que no tiene ningún tipo de ritual para estos días eleccionarios. Solamente tenía planeo ir a dejar flores a la tumba de su amada esposa luego de emitir su voto.

"Este es mi horario habitual, siempre estoy temprano. No tengo cábalas, ahora me voy al cementerio a recordar a mi mujer porque soy viudo", concluyó.