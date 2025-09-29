El Observatorio Félix Aguilar celebró 72 años y destacó su rol internacional

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) cumplió 72 años y lo celebró con una actividad especial que puso en valor su historia, su aporte científico y los vínculos internacionales que lo posicionan como un centro de referencia en la astronomía argentina.

En el marco de la conmemoración, Canal 13 visitó el observatorio y dialogó con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro, quien remarcó el legado de la institución y los desafíos que afronta.

“Son 72 años de vida de este querido observatorio, con una tarea muy fructífera a lo largo de todo este tiempo”, señaló Castro.

El decano explicó que el acto de este año tuvo el objetivo de “poner en valor de manera resumida todo lo que se ha llevado a cabo y los convenios nacionales e internacionales que ha tenido el observatorio, en particular con universidades de Estados Unidos”.

Castro destacó la relevancia de la Estación de Altura Carlos U. Cesco, ubicada en Barreal, Calingasta, que depende del OAFA y que fue resultado de la cooperación internacional.

“La existencia de la estación de altura se debió a la necesidad de investigar en un área de la astronomía que se llama astrometría, por parte de los norteamericanos. Eligieron Barreal para colocar el observatorio, que hasta el día de hoy continúa trabajando”, explicó.

El decano subrayó que este desarrollo permitió a San Juan convertirse en un punto de referencia mundial: “Gracias a este observatorio, el desarrollo de la disciplina es de mucho prestigio, no solo a nivel nacional sino internacional. A partir de este observatorio se creó la Licenciatura en Astronomía, una carrera que existe solo en cuatro universidades del país”.

Castro consideró que el aniversario es también una oportunidad para reafirmar el compromiso con la ciencia y su desarrollo en la provincia.

“El Félix Aguilar no solo ha aportado a la ciencia, sino que ha sido un motor educativo para las nuevas generaciones y un punto de encuentro entre San Juan y el mundo”, concluyó.