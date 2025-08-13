Un operativo de rescate en tiempo récord evitó que una turista bonaerense perdiera la vida por hipotermia en el Dique Punta Negra el pasado fin de semana. El hecho ocurrió cuando la mujer, junto a sus dos hijos y su perro, navegaba en un kayak que volcó, dejándolos sumergidos en aguas con temperaturas bajo cero.

En diálogo con Diario 13, el guardavida Javier Ruiz, con ocho años de experiencia en Seguridad Náutica relató que la víctima “estaba en un estado muy avanzado de hipotermia, crítico”. La alerta fue emitida por el hijo mayor, de 18 años, y en menos de cinco minutos el equipo llegó al lugar exacto: la zona del cerro La Sal, en el otro extremo del espejo de agua. Allí, la mujer se encontraba con su hija de 13 años y su mascota, buscando un rayo de sol para calentarse.

El rescate incluyó maniobras de contención del shock hipotérmico, ya que la mujer había trepado unos cinco metros de altura intentando escapar del frío. “Le sacamos la ropa mojada, le dimos ropa seca, mantas y la envolvimos desde la cabeza hasta los pies”, contó Ruiz.

La operación fue posible gracias al equipamiento de la lancha de rescate, lista para intervenir desde las 8 de la mañana y provista con herramientas específicas para este tipo de emergencias. Participaron el jefe de guardavidas Fausto Rocha, junto a Adrían Oliva, Javier Ruiz, Rodrigo Leiva y Daiana Serer, cada uno cumpliendo un rol clave en la asistencia.

Ruiz subrayó que, aunque ha realizado numerosos operativos, este fue el primero por hipotermia que le tocó vivir, y remarcó la importancia de la prevención: “Queremos crear conciencia sobre los riesgos en el dique. Nos encanta que se hagan actividades, pero siempre con seguridad”.

La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada para su atención médica, evitando así un desenlace fatal.