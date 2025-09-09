El gobernador Marcelo Orrego recorrió la Escuela José Rudencindo Rojo, en Pocito, donde se llevó a cabo una nueva edición del operativo integral San Juan Cerca. Allí, habitantes del departamento y de localidades cercanas pudieron gestionar trámites y consultas vinculadas a diferentes organismos del Estado provincial.

Durante la visita, Orrego dialogó con los asistentes y subrayó la importancia de estas iniciativas. “Estoy muy contento de estar en Pocito, en un nuevo operativo más cerca. Estos encuentros nos permiten escuchar a la gente, entregar soluciones rápidas y concretas. Además, hoy sumamos la entrega de notebooks a cooperativas y de insumos a emprendedores textiles”, señaló.

La jornada contó con la participación de ministerios y secretarías provinciales, además de organismos como el EPRE y Obras Sanitarias. Los vecinos pudieron tramitar DNI, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, gestiones del IPV, inscripción a programas sociales y beneficios en tarifas de servicios, entre otros.

Asimismo, se ofrecieron controles médicos, vacunación, turnos con especialistas y asesoramiento educativo. Para los más pequeños hubo propuestas recreativas, lo que permitió que las familias aprovecharan la jornada en su totalidad. Con este tipo de acciones, el Gobierno busca garantizar el acceso a servicios esenciales en cada departamento, sin necesidad de viajar hasta la capital.