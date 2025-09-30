Después de permanecer internado por una insuficiencia cardíaca detectada el 7 de septiembre, el padre Rómulo Cámpora recibió el alta y reapareció en la comunidad. Agradeció el acompañamiento de los fieles y aseguró que continuará su recuperación con cuidados médicos.

En diálogo con Canal 13 San Juan, Cámpora expresó: “Gracias a Dios estamos bien, contento de irme uniendo con los seres queridos. Fue una situación bastante delicada, pero quiero agradecer a todo el equipo del hospital Ventura Lloveras, al doctor que me atendió, las enfermeras, al padre Gabriel que me acompañó y a cada uno de los sarmientinos”.

El sacerdote, de 58 años, señaló que vive este momento como un aprendizaje: “A veces nosotros rezamos por nuestros enfermos, me tocó estar de la otra vereda y con la alegría de a poquito comenzar. Aunque ando con bastón para no perder el equilibrio, el espíritu está a disposición como siempre”.

Muy querido en la comunidad católica, Cámpora recordó con emoción las muestras de cariño recibidas: “Incluso niños de otras profesiones religiosas también se adhirieron y eso me ha ayudado mucho. Me he sentido muy acompañado. Yo pienso que Dios dijo, pega la vuelta, hace falta todavía”.

El sacerdote celebró el año pasado 30 años de ministerio y actualmente sus tareas pastorales están siendo cubiertas en parte por Gustavo Larrazábal, mientras continúa su recuperación. Cámpora, reconocido por su cercanía y entrega, advirtió que seguirá tomando precauciones médicas ya que también padece diabetes.