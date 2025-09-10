El pasado 8 de septiembre cerró la posibilidad de inscribirse para el nuevo sorteo de 344 viviendas en San Juan. Esta nueva posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia hizo que miles de familias se anotaran por primera vez, haciendo que el número de integrantes del padrón del IPV alcance los 100.000.

El próximo 25 de septiembre se realizará el segundo sorteo de la gestión actual del Instituto Provincial de la Vivienda. Esto provocó que se anotaran 28.414 personas, muchas de ellas que no lo habían hecho en las ocasiones anteriores.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los sanjuaninos y que, a menos de dos meses del primer sorteo, hayamos podido poner en marcha este segundo proceso. Empadronadas, tenemos un aproximado de 100.000 personas”, confirmó la directora de IPV, Elina Peralta al medio Diario La Provincia.

Cabe recordar que con el operativo anterior, en el que participaron 44.144 ciudadanos, ya había hecho crecer el padrón de 80.000 a 90.000 integrantes. En ese sentido, la autoridad mencionó que lo más probable es que en 2025 ya no se realice un proceso de estas características, sino que ya están trabajando de cara al 2026.