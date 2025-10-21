Octubre es el mes de la concientización sobre las enfermedades reumáticas, y en San Juan, la Asociación de Personas con Enfermedades Reumáticas ha organizado una "caminata simbólica" para educar y contener a la comunidad. Así lo confirmó Gloria Ponce, presidenta de la asociación AMAR, en diálogo con el móvil de Canal 13.

El evento principal, que incluirá una charla informativa con médicos especialistas en Reumatología, se realizará el próximo viernes 24 de octubre en el Parque de Mayo, de 17:30 a 19:30 horas. La actividad es gratuita y busca generar un espacio de comprensión para pacientes y familiares.

"Cursamos la invitación a todas las personas, no solo a los que tienen esta enfermedad reumática, sino a la familia. Hay muchos casos de personas con esta enfermedad que no se sienten comprendidas", destacó Ponce.

Síntomas y detección temprana

Ponce hizo hincapié en la importancia de la detección temprana. La Artritis Reumatoidea (AR) es una enfermedad autoinmune que se manifiesta con síntomas claros: calambres y rigidez, especialmente por las mañanas, en manos y otras partes del cuerpo.

"Por lo general la artritis reumatoidea tiene un fácil deducir que es la enfermedad, ante los primeros síntomas la persona debe recurrir al especialista reumatólogo", explicó la presidenta. Con un simple estudio, el médico puede diagnosticar la afección. La detección y tratamiento a tiempo son vitales, ya que evitan que el paciente llegue a generar una discapacidad crónica.

La enfermedad puede manifestarse en adultos, siendo más común a partir de los 35 años, y en niños y jóvenes como Artritis Idiopática Juvenil.

Tratamiento y avance silencioso

La presidenta de la Asociación advirtió sobre el rápido y silencioso avance de la AR. “Debe tratarse, debe medicarse la persona sí o sí porque es una enfermedad que avanza rápidamente y de forma silenciosa Si la medicación inicial no es efectiva después de 3 meses de prueba, el médico deberá ajustarla”.

Aunque "nadie fallece de artritis reumatoidea", la enfermedad "deja muchas comorbilidades", por lo que insistió: "vayan al médico ante la aparición de síntomas"

Solidaridad federal y entrega de dispositivos

La actividad de concientización de San Juan forma parte de una red nacional, ya que "en Argentina son 20 las provincias que están unidas a la Alianza Federal en pos de ayudar a una persona con esta enfermedad"

Además, la Asociación realizará una acción solidaria el 29 de octubre a las 21:40 horas junto a la Dirección de Discapacidad: la entrega gratuita de dispositivos para personas con movilidad reducida. Estos elementos fueron confeccionados en colaboración con la Escuela de Educación Especial Casita Amarilla, de Angaco.