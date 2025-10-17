De cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre, el Gobierno de San Juan avanza en los preparativos para garantizar una experiencia más cómoda y segura tanto para el público como para los emprendedores que participen del evento.

El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, adelantó que uno de los principales ejes de trabajo es la mejora de la conectividad a internet dentro del predio. “Queremos que tanto el público como los emprendedores tengan una experiencia cómoda y segura”, afirmó.

El objetivo es evitar la saturación de las redes móviles y los anchos de banda, especialmente en los momentos de mayor afluencia de público. La mejora del servicio de Innova (la Empresa Provincial de Tecnología y Telecomunicaciones), permitirá favorecer los cobros con billeteras electrónicas y sistemas de pago digital, algo fundamental para los emprendedores gastronómicos y los expositores que participan del evento.

El ministro, en declaraciones radiales destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas del Gobierno provincial y subrayó la participación del área de tecnología. “Hace más de quince días que Innova está trabajando en el predio para mejorar la conectividad. Es parte del trabajo interministerial que pidió el gobernador, que está al tanto de cada detalle de la organización”, señaló.

Además de la conectividad, se prevén mejoras en los espacios de descanso y refuerzos en la seguridad del sector gastronómico.

Gran parte de la infraestructura del año pasado será reutilizada, en línea con una política de eficiencia y sustentabilidad. Los stands del Gobierno serán los mismos del año pasado; solo se renovarán los ploteos y lonas.

Las entradas

A mitad de semana se puso en marcha la venta de las entradas. Los precios varían de acuerdo a la ubicación en el Estadio San Juan del Bicentenario: $10.000 para populares Norte y Sur, $25.000 para el sector campo (de pie), $30.000 para platea alta y $35.000 para platea baja numerada. Todas estas opciones incluyen acceso a la Feria y al show del Velódromo. Además, habrá una entrada general de $5.000, válida únicamente para la Feria y el Velódromo.