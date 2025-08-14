El Servicio Penitenciario Provincial, conocido popularmente como el Penal de Chimbas, cumple 103 años desde su traslado a las afueras de la ciudad. Su historia se remonta a 1921, cuando comenzaron las obras para instalar allí la entonces llamada Cárcel Provincial de Varones, que hasta ese momento funcionaba en otro punto de San Juan.

El edificio original fue construido con piedras selladas extraídas del departamento de Zonda y sobre una base de hormigón, motivo por el cual comenzó a ser conocido entre la gente como “la cárcel de piedra”. En 1922 se habilitó formalmente, aunque solo estaba completado el 30% de su planta. Desde ese momento, su administración se independizó de la Policía de la Provincia.

El 15 de enero de 1944, el histórico terremoto que devastó San Juan también afectó gravemente al penal. Debido a los daños, se autorizó a los internos a realizar trabajos fuera de la cárcel. Ese mismo año, el Consejo de Reconstrucción lanzó un concurso de arquitectura para proyectar una nueva cárcel, que en 1948 otorgó el primer premio a los arquitectos Traine y Yerena.

La construcción del nuevo edificio comenzó en 1956 y fue concebida bajo el sistema paralelo, que buscaba orientar las celdas de este a oeste para un mejor ingreso de luz solar. Sin embargo, la planta se giró 90 grados, lo que provocó que la mitad de las celdas quedara sin iluminación directa. En sus inicios, el penal tenía capacidad para 294 internos.

En 1952, la población carcelaria era de 135 reclusos, de los cuales 104 estaban procesados. Las mujeres, en ese momento, permanecían en la Alcaldía de Policía tras el derrumbe del Asilo del Buen Pastor en el terremoto de junio de ese año. Aunque se proyectó un establecimiento femenino en el solar de Chimbas, nunca llegó a construirse.

El presente

Actualmente, el Servicio Penitenciario Provincial cuenta con cuatro sectores y se encuentra en plena ejecución de una nueva unidad dentro del penal. Aún no se han informado las fechas de inauguración, pero se prevé que la obra sume capacidad y mejore la infraestructura existente.

Si bien no fue posible dialogar con el director del Servicio Penitenciario Provincial, prefecto Carlos Suárez, por cuestiones de agenda, desde la institución adelantaron que próximamente brindarán detalles sobre el avance de las obras y los cambios que traerán para el penal más importante de la provincia.