Las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre dejaron un nuevo mapa político en San Juan. El peronismo, representado por el frente Fuerza San Juan que lideró Cristian Andino, se consolidó como la principal fuerza al imponerse en 12 de los 19 departamentos.

Por su parte, el orreguismo, bajo el frente Por San Juan, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, logró el triunfo en seis distritos, mientras que La Libertad Avanza, el espacio libertario alineado al presidente Javier Milei, se impuso en uno.

En detalle, Fuerza San Juan ganó en los departamentos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Chimbas, Iglesia, Jáchal, Pocito, San Martín, Ullum y Rawson, ratificando su presencia territorial en gran parte de la provincia.

El Frente Por San Juan, vinculado al gobernador Marcelo Orrego, se impuso en Caucete, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, Valle Fértil y Zonda, donde mantuvo su fortaleza política y el acompañamiento de los votantes.

En tanto, La Libertad Avanza celebró un triunfo en Capital, donde se consolidó como la tercera fuerza provincial y mostró crecimiento dentro del electorado urbano.

De esta manera, el resultado de las legislativas nacionales en San Juan reflejó un escenario de predominio peronista, aunque con una distribución equilibrada entre los tres espacios que definieron la competencia: el peronismo, el orreguismo y el libertarismo.