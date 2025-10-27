Fuerza San Juan se impuso en las elecciones legislativas en el departamento de Rawson con el 36% de los votos y reafirmó el liderazgo del intendente Carlos Munisaga como figura central del peronismo local.

La lista de diputados nacionales encabezada por Cristian Andino fue la más votada en el distrito, lo que reflejó el respaldo de los rawsinos al proyecto político que representa la continuidad del peronismo en la provincia.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con Abel Chiconi al frente, que alcanzó el 27% de los sufragios y se consolidó como la principal fuerza opositora en el departamento. En tanto, el Frente Por San Juan, espacio vinculado al orreguismo y liderado por Fabián Martín, obtuvo el 24% y quedó en tercera posición.

Tras conocerse los resultados, Carlos Munisaga expresó su satisfacción por el acompañamiento de los vecinos y destacó el esfuerzo realizado desde la gestión municipal. “Estos resultados son fruto del trabajo que hemos realizado”, aseguró el intendente.

El jefe comunal valoró el compromiso del equipo departamental y el respaldo popular: “Desde el departamento hemos trabajado para obtener estos resultados. Con esta convicción sabemos a dónde vamos y a quién queremos defender”.

Munisaga también remarcó que el proyecto político que encabeza tiene como prioridad la inclusión y la equidad social. “Nosotros queremos defender a los trabajadores y a los jubilados. Queremos un Rawson, un San Juan y una Argentina para todos, que genere las posibilidades del progreso para todos y no para unos pocos”, afirmó.

Finalmente, el intendente consideró que el triunfo es “una alegría al corazón” y una motivación para seguir gestionando. “Ponernos una meta es saber hacer”, concluyó.