En el departamento de Pocito, sobre la calle España, alumnos de distintas escuelas recibieron la visita de Piloto Tango, una iniciativa nacional que desde hace más de 15 años recorre el país con el objetivo de generar conciencia sobre seguridad vial. La actividad se desarrolló en el marco de la llegada del TC2000 a San Juan.

Durante la presentación, el piloto y referente del programa explicó que la charla apunta a que los más jóvenes comprendan la importancia de la responsabilidad al conducir y al circular.

“Siempre San Juan tiene las puertas abiertas para poder dar las charlas. La idea es vivir y convivir, y el punto de vista siempre es llegar a crear conciencia”, expresó Piloto Tango en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

El referente destacó que a lo largo de estos años pudo observar una evolución en la actitud de la gente frente a la seguridad vial.

“Hace 15 años que recorremos las ciudades. La idea es tratar de ver los cambios, y se nota que la gente va teniendo un poco más de conciencia”, comentó.

Además, subrayó que la conducción responsable comienza por una decisión personal, pero tiene un impacto colectivo.

“El manejo y la responsabilidad es algo personal de cada uno. Venimos por los jóvenes, porque tanto los niños como los adolescentes ya empiezan a ser peatones o pasajeros, y algunos en la secundaria ya manejan”, explicó.

En ese sentido, recordó las recomendaciones básicas para prevenir accidentes.

“Cuando hablamos de seguridad vial es lo básico: no usar el celular, tener el cinturón. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es la responsabilidad con nosotros y con el otro”, remarcó.

Por último, valoró el trabajo en equipo que permite sostener el proyecto en el tiempo.

“Una tarea de 15 años no la puede hacer una sola persona. Mis compañeros están haciendo otras tareas en este momento en el velódromo. Los gobiernos y las ciudades que se interesan por la problemática también son parte. Después de estos 15 años, hay un montón de gente detrás de Piloto Tango”, concluyó.