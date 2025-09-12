El plan Garrafa Hogar avanza con una nueva etapa en San Juan y esta vez llegará a los departamentos de Santa Lucía, 25 de Mayo, Rawson, Zonda y Chimbas.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, busca garantizar que las familias puedan acceder al gas envasado a un precio justo durante los meses fríos.

El sistema de intercambio “garrafa vacía por llena” permite comprar envases de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, valores que representan hasta un 40 % menos que en el mercado local.

En los últimos cuatro meses, más de 8.100 unidades fueron adquiridas en distintos puntos de la provincia, lo que refleja la alta demanda y la importancia del programa.

El operativo se realiza con apoyo de los municipios y la logística está diseñada para acercar las garrafas a los barrios, evitando traslados innecesarios. Para acceder, los vecinos deben concurrir con su envase vacío y realizar el recambio en el momento.

Cronograma de entrega

DíaDepartamentoHorarioLugar
Lunes 15 de septiembreSanta Lucía9:00 a 11:00Unión Vecinal Villa Don Arturo
  11:30 a 12:30SUM de Villa Alba (Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)
Martes 16 de septiembre25 de Mayo9:00 a 11:00Plaza Santa Rosa (Calle Ramón Barrera y 9 de Julio)
Miércoles 17 de septiembreRawson9:30 a 10:30Unión Vecinal Médano de Oro
  10:40 a 11:30Capilla Jesús de la Buena Esperanza (San Roque 146, Villa Cenobia Bustos)
  11:40 a 12:30Unión Vecinal 2 de Abril (Roque Sáenz Peña y Perona)
  12:40 a 13:30Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre Rep. del Líbano y Confraternidad América)
Jueves 18 de septiembreZonda10:00 a 12:00Plaza del Gaucho
  12:30 a 14:00CIC Zonda
Viernes 19 de septiembreChimbas9:00 a 11:00Plaza Barrio del Prado (Calle Tucumán antes de Rodríguez)
  11:30 a 13:30Villa El Salvador (Esquina Benavídez y Entre Ríos)