El plan Garrafa Hogar avanza con una nueva etapa en San Juan y esta vez llegará a los departamentos de Santa Lucía, 25 de Mayo, Rawson, Zonda y Chimbas.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, busca garantizar que las familias puedan acceder al gas envasado a un precio justo durante los meses fríos.

El sistema de intercambio “garrafa vacía por llena” permite comprar envases de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, valores que representan hasta un 40 % menos que en el mercado local.

En los últimos cuatro meses, más de 8.100 unidades fueron adquiridas en distintos puntos de la provincia, lo que refleja la alta demanda y la importancia del programa.

El operativo se realiza con apoyo de los municipios y la logística está diseñada para acercar las garrafas a los barrios, evitando traslados innecesarios. Para acceder, los vecinos deben concurrir con su envase vacío y realizar el recambio en el momento.

Cronograma de entrega