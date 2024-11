Un artista sanjuanino terminó envuelto en una inesperada situación recientemente. Se trata de Elías Jácamo, un joven cantante que fue criticado por un famoso y polémico influencer que hizo un desafortunado chiste con la muerte de un familiar. El propio cantante le contó todo a Diario 13.

El escándalo se dio en uno de los streams (transmisión en vivo) del creador de contenido llamado Martín Cirio, también conocido como ‘La Faraona’. El mismo estaba reaccionando a cantantes en Tik Tok, cuando en un momento dado le apareció el vocalista sanjuanino.

‘Uno de mis seguidores me mandó por Instagram un videito donde sale grabando a un televisor y sale este pibe que se llama Martín. Sale haciéndome tipo una reacción. Iba reaccionando y diciendo: ‘Pobrecito miren la cara que hace, no puede mirar la cámara porque está muy emocionado. Siempre se emocionan, como si tuvieran a su abuela muerta' y lamentablemente es así, no la tengo’, relató Jácamo a este medio.

Si bien Elías aseguró que a él no le afecta tanto este tipo de críticas, al llevar varios años dedicándose a las redes sociales, remarcó que estos comentarios podrían calar hondo en la cabeza de alguna otra persona. Por ejemplo, Martín Cirio también criticó a otra mujer que estaba cantando la misma canción que el sanjuanino.

'Primero está viendo un video de una chica sobre una canción que está muy de moda ahora y creo que estaba haciendo reacción a cantantes. La primera reacción que tuvo con la chica es que dijo que ’se estaba como cagando encima' porque ‘las caras que hacía eran horribles'. Recién después aparece mi vídeo. Yo me pongo a pensar en la otra gente que critica', sentenció.