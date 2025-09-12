Este viernes en horas de la mañana, mediante una rueda de prensa, el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villaviencio, habló sobre el hecho que involucró a un policía el pasado martes, donde el efectivo policial efectuó un disparo al aire en una discusión. Villavicencio confirmó que este sujeto tiene dos investigaciones previas por hechos similares de amenazas.

En la secretaría de Control de Gestión, el policía involucrado en el hecho tiene dos causas previas y se están esperando los legajos para proceder. Según informaron, no sería la primera vez que el sujeto utiliza el arma como intimidación y amenazas.

El hecho ocurrió el pasado martes en horas de la tarde cuando una discusión en la vía pública entre un motociclista y un automovilista ascendió en intensidad. Lo que parecía una simple discusión terminó con un disparo de un arma de fuego. Quien tenía el arma era un policía que se encontraba de civil y quien manejaba el vehículo de mayor porte.

Según la investigación preliminar, el auto persiguió unos metros a la moto hasta que el conductor del auto logró acorralar al motociclista que se desempeña como delivery de una aplicación. Este último habría tenido un arma blanca, la cual fue secuestrada por las autoridades.

Por su parte, el efectivo policial extrajo su arma reglamentaria y efectuó un disparo al aire, lo que alarmó a los vecinos de la zona. En el lugar, la Policía Científica encontró la vaina servida.