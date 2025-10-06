Durante la noche del 30 de septiembre, en la Villa San Damián se produjo un violento enfrentamiento. Un menor de edad le disparó 5 veces a un efectivo policial, dejándolo internado en el hospital Rawson. Ahora el uniformado utilizó sus redes sociales para agradecer a todos los que lo ayudaron a recuperarse.

Se trata de Gabriel Riveros, quien había recibido dos impactos de bala en el tórax y otro en una de sus manos. El uniformado, que está en situación pasiva dentro de la fuerza desde hace 2 años por cuestiones disciplinarias, reactivó su cuenta de Instagram este lunes.

El policía tiktoker, que también se identifica como “empresario y pastor”, compartió fotografías de su internación en el hospital Rawson y de familiares que lo acompañaron. Además, dejó un mensaje de agradecimiento para todos los que rezaron por él y para los médicos que lo asistieron.

“Muchas gracias a Todas las personas que oraron, a todos esos familiares y amigos que estuvieron, que mandaron msj y se preocuparon! Muchas gracias a todo el personal del hospital Guillermo Rawson que se portaron de una forma magnifica! Gracias, gracias , gracias”, redactó.

Por el momento se desconocen detalles de cómo se está desarrollando la investigación de caso, debido a la decisión de la jueza María Julia Camus de no brindar información. Este medio intentó contactarse con la magistrada en múltiples ocasiones, inclusive sobre le mediodía de este lunes, momento en que su equipo comunicó que su decisión era no hablar con la prensa.