El proyecto para declarar el 11 de septiembre feriado nacional sigue en espera

El proyecto que busca declarar el 11 de septiembre, fecha vinculada a Domingo Faustino Sarmiento, como feriado nacional aún no tiene avances concretos debido a la coyuntura política actual. Lucía González, directora de la Casa Natal de Sarmiento, indicó en Canal 13: “La coyuntura política no acompaña para decretar otro feriado nacional. El proyecto está, pero hay que esperar un poco”.

Sobre la relevancia de la fecha frente a otros feriados nacionales, González afirmó: “A mi criterio, tendríamos que esperar un poquito para ver la situación económica del país y poder considerar esto como un feriado nacional". A la vez mencionó “No cabe comparar si este feriado es más importante que otro, como el 17 de agosto”. Por ello expresó "El del 11 de septiembre, que se viene luchando tanto desde San Juan, es un feriado que hay que pelear, sobre todo para defender nuestro prócer”.

Mientras tanto, la Casa Natal de Sarmiento sigue con sus actividades conmemorativas y educativas, reforzando el legado del maestro de América y generando conciencia sobre la importancia de esta fecha histórica. La expectativa de los sanjuaninos y de quienes siguen la causa permanece intacta, a la espera de definiciones políticas y legislativas.